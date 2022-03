4 अगस्त या 4 अप्रैल, को मनेगा खंडवा शहर का गौरव दिवस

चार तारीख तय, एक पर लगेगी प्रभारी मंत्री की मोहर

खंडवा. प्रदेश सरकार के निर्देश पर रह शहर का गौरव दिवस सिटी डे के रूप में मनाया जाना है। खंडवा शहर के लिए भी सिटी दिवस की तारीख तय की जा रही है। नगर निगम की कोर कमेटी द्वारा चार तारीख प्रस्तावित कर कलेक्टर को प्रेषित की गई है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा इन तारीखों को जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। संभवत: चार अगस्त या चार अप्रैल को शहर का गौरव दिवस मनाया जा सकता है। हालांकि गुरुपूर्णिमा पर्व पर भी सिटी दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है।

Pride Day of Manega Khandwa City on 4th August or 4th April