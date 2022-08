प्रधानमंत्री आदर्श गांव : इस जिले के 225 गांवों को विकास के लिए मिलेंगे 20-20 लाख

प्रधानमंत्री आदर्श गांव : विभिन्न विभागों के अफसरों ने प्रस्तुत की कार्ययोजना, कलेक्टर बोले, एसडीएम से कराएंगे मॉनीटरिंग, आदिवासी बाहुल्य प्रधानमंत्री आदर्श गांव में 45.85 करोड़ की पहली किस्त जारी

खंडवा. आदिवासी बाहुल्य 225 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श गांव चयनित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों को विकसित करने के लिए 45.85 करोड़ रुपए की पहली किस्त जल्द ही जारी होगी। सोमवार को जिला स्तरीय बैठक कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान चयनित ग्रामों में विभिन्न विभागों की ओर से विकास कार्यों की योजना प्रस्तुत की गई।

MP : 225 villages will get 20-20 lakhs for development