प्रो. गीताली की पेंशन नहीं मिलने से परेशान थी मीनाक्षी, कॉलेज में आत्मदाह की दी थी धमकी

खंडवा. सेवानिवृत्त जिला सांख्यिकी अधिकारी मीनाक्षी सेनगुप्ता (70) ने यूं ही आत्महत्या नहीं की। दरअसल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. गीताली सेनगुप्ता की पेंशन नहीं मिलने को लेकर वे छह माह से परेशान थीं। मीनाक्षी डेढ़ माह पहले बहन के साथ कॉलेज पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य के सामने आत्महत्या करने के लिए धमकी दी थी। यह बातें गुरुवार को मीनाक्षी के अंतिम संस्कार के दौरान कॉलेज परिसर में प्रोफेसरों के बीच चर्चा में रही।

Pro. Meenakshi was worried about not getting Geetali's pension