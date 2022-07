समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी : पंजीयन का समय दो दिन शेष, महज 3685 रजिस्ट्रेशन

बीस केंद्रों पर किया जा रहा पंजीयन, सर्वर स्लो होने से पंजीयन में हुई दिक्कत

खंडवा. प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) पर मूंग की खरीद के लिए किसानों का पंजीयन कर रही है। इ-उपार्जन पोर्टल में तकनीकी खामियों के चलते अभी तक महज 3685 का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है, जबकि पंजीयन के लिए महज दो दिन शेष हैं। बीते साल की तुलना में इस साल अभी तक 23 फीसदी ही किसानों का पंजीयन हो सका है। पिछले साल 16 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। चालू सीजन में समर्थन मूल्य मूंग की तौल के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई से शुरू है, 28 तक डेडलाइन है। पोर्टल की खामी के चलते अधिकतर किसान पंजीयन नहीं करा सके हैं।

