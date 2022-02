नर्मदा जयंती विशेष: हनुवंतिया के तट पर नर्मदा के अस्तित्व पर सवाल

तहसीलदार की रिपोर्ट में नर्मदा नहीं, तवा नदी का है बैक वाटर, टेंट सिटी के आयोजक को फायदा पहुंचाने बनाई गई रिपोर्ट, प्रशासन देता है नर्मदा तट पर शराब पिलाने की इजाजत

खंडवा. नर्मदा नदी के तट पर शराब पिलाने और बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध सरकार ने लगा रखा है। कुछ समय पहले ही हनुवंतिया टापू पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि यह नर्मदा का तट है। फिर भी इस तट पर शराब पिलाने की अनुमति प्रशासन लिखित तौर पर दे रहा है। पत्रिका के पास एेसे दस्तावेज हैं जिसमें तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर को इस बात का प्रतिवेदन भेजा है कि हनुवंतिया नर्मदा नदी के नहीं बल्कि तवा नदी के बैक वाटर पर स्थित है। इस रिपोर्ट ने यहां की आस्था और नर्मदा के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन इेंवट कंपनी की टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति हर साल जारी कर रहा है।

यह है तहसीलदार की रिपोर्ट

तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खंडवा ने 11 दिसंबर 2020 को एक रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी। जिसमें हनुवंतिया टापू से तवा नदी एवं नर्मदा नदी की मुख्य धारा की दूरी के संबंध में मौका जांच प्रतिवेदन दिया गया। रिपार्ट में लिखा है कि हनुवंतिया में 15 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित जल महोत्सव के दौरान टेंट सिटी के लिए अनुबंधित एजेंसी के प्रबंधक सनसेट डेजेट कैम्प टेंट सिटी हनुवंतिया में आने वाले पर्यटकों के लिए लिकर विक्रय की अनुमति के संबंध में मौका जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक मून्दी से जांच अनुसार हनुवंतिया टापू से तवा नदी की दूरी लगभग 9 किमी एवं नर्मदा दी मुख्य धारा मेल घाट की दूरी लगभग 14 किमी होना बताई गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि हनुवंतिया टापू तवा नदी के बैक वाटर पर स्थित है। इस प्रतिवेदन के साथ तहसीलदार पुनासा ने राजस्व निरीक्षक मून्दी का जांच प्रतिवेदन भी लगाया है।

शराब परोसने बनाई रिपोर्ट

टेंट सिटी के लिए अनुबंधित एजेंसी सनसेट डेजेट कैम्प ३१ दिसंबर को नए साल का जश्न हनुवंतिया में मनाता है और टेंट सिटी में रुकने वालों को शराब की व्यवस्था भी करता है। इसलिए दूर दराज के लोग यहां आना पसंद करते हैं। इसी एजेंसी को शराब पिलाने की अनुमति के लिए तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से जांच रिपोर्ट बनवाई है। जिसमें लिख दिया गया कि तवा नदी के बैक वाटर पर हनुवंतिया है। यहां से नर्मदा नदी को काफी दूर बताया गया। आबकारी विभाग शराब पिलाने की अनुमति इसी रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर की अनुशंसा पर देता है।

इनका कहना है...

नर्मदा के तट पर हनुवंतियाहनुवंतिया नर्मदा नदी के तट पर ही है। तवा नदी दूर है। शासन की नीति है कि नर्मदा किनारे शराब प्रतिबंधित की जाए। लेकिन यहां खले तौर पर परोसी जाती है। हनुवंतिया की टेंट सिटी में शराब की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- मदनलाल पिपलोदे, नर्मदा बचाव आंदोलन

आबकारी विभाग देता है अनुमतिहनुवंतिया की टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति आबकारी विभाग किस आधार पर देता है, पता नहीं। हनुवंतिया टापू नर्मदा और तवा नदी के तट पर है। हमारे यहां शराब प्रबिंधित है।

- आशीष गुप्ता, प्रबंधक, एमपी टूरिज्म हनुवंतिया

Question on the existence of Narmada on the banks of Hanuvantia