विवि से आदेश जारी हुए, रैगिंग में संलिप्त 10 छात्रों का दो सेमेस्टर से निष्कासन, छात्रावास से हटाया, चार छात्रों का कॉलेज से ट्रांसफर, छात्रवृत्ति भी नहीं मिलेगी

खंडवा. भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय में हुई रैगिंग के मामले में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के डीन ने कड़ी कार्रवाई की है। रैगिंग विरोधी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 10 छात्रों का दो सेमेस्टर से निष्कासन करते हुए रैगिंग में सीधे तौर पर जुड़े रहे चार छात्रों का कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा सभी छात्रों को छात्रावास से हटाते हुए छात्रवृत्ति भी रोक दी है।

यह है मामला

प्रथम वर्ष के छात्र हरिओम पाटीदार पिता दीपक (21) ने कीटनाशक पीकर जान देने का प्रयास किया था। उसने रैगिंग के संबंध में एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इस घटना के बाद ही अधिष्ठाता एसपी मिश्रा ने रैगिंग की जांच शुरू कराई थी। जांच में 10 सीनियर छात्रों के नाम सामने आए थे।

आयोग ने लिया है संज्ञान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े रैगिंग के मामले को संज्ञान लेकर एसपी और कृषि महाविद्यालय के रजिस्ट्रार तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

इन छात्रों पर यह कार्रवाई

अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खंडवा की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अधिष्ठाता ने विवि नियम पुस्तिका की कंडिका 14.22 एवं कंडिका 15.1 के अनुसार कार्रवाई तय की है। चार छात्र निकेतन पाटीदार, अश्विन, जुगल किशोर बोहरा, गणेश सिंह पटेल का दो सेमेस्टर से निष्कासन, दो सेमेस्टर के लिए छात्रावास से निष्कासन करते हुए इनका कॉलेज बदल दिया है। निकेतन को ग्वालियर और बाकी तीनों को सीहोर के लिए ट्रांसफर किया है। एमएससी पादप रोग विज्ञान के छात्र धर्मपाल सिंह राजपूत को दो सेमेस्टर के लिए महाविद्यालय से एवं एक वर्ष के लिए छात्रावास से निष्कासन किया है। इसी तरह पांच छात्र तरूण यादव, सूरज पाटीदार, सावन राठोर रितेश गुर्जर, संगम बिरले को रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर दो सेमेस्टर, मिलने वाली छात्रवृत्ति के साथ साथ छात्रावास से निष्कासन कर दिया है।

