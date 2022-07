कृषि कॉलेज में रैगिंग: विवि का आदेश तय करेगा छात्रों का भविष्य

आयोग ने एसपी व रजिस्ट्रार से मांगा जबाव, रैगिंग विरोधी समिति ने दो दिन पहले भेजी रिपोर्ट, अब विवि के आदेश का इंतजार, रैगिंग में 10 छात्रों के नाम शामिल

खंडवा. भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद यहां से रैगिंग विरोधी समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट विश्व विद्यालय को भेज दी है। दो दिन पहले भेजी गई रिपोर्ट में अब आदेश मिलने का इंतजार है। इसके बाद ही दोषी छात्रों का भविष्य तय होगा। दूसरी ओर मानव अधिकार आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक व महाविद्यालय के रजिस्ट्रार से तीन सप्ताह में जबाव तलब किया है।

कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सीनियर छात्र कैम्पस से बाहर जाकर प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग करते थे। कई बार कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों को लाकर उनके साथ अश्लील हरकत की गई है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले छात्र हरिओम पाटीदार के बयान के बाद 10 ऐसे नाम सामने आए हैं जिसमें पांच सीधे तौर पर रैगिंग करने वाले हैं और बाकी पांच की संलिप्तता पाई गई है। गौरतलब है कि प्रथम वर्ष के छात्र हरिओम पाटीदार पिता दीपक (21) ने कीटनाशक पीकर जान देने का प्रयास किया था। उसने रैगिंग के संबंध में एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इस घटना के बाद ही रैगिंग की जांच शुरू की गई है। कॉलेज डीन एसपी मिश्रा ने बताया कि यहां से भेजी गई रिपोर्ट पर गुरुवार शाम तक विवि का आदेश नहीं आया है। उम्मीद है कि शुक्रवार को आदेश आएगा, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन आदेश के पालन में अपनी कार्रवाई तय करेगा।

तीन सप्ताह का समय

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े रैगिंग के मामले को संज्ञान लेकर एसपी और कृषि महाविद्यालय के रजिस्ट्रार तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

Ragging: University will decide the future of students