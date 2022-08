खंडवा रेल्वे स्टेशन पर सुविधाओं की उठी मांग, जानिए क्या है मांगें

रेल्वे स्टेशन सलाहकर समिति की हुई मीटिंग

Published: August 07, 2022 11:19:40 am

खंडवा. रेल्वे स्टेशन सलाहकर समिति की मीटिंग शनिवार को हुई जिसमें समिति के सदस्यों ने रेल्वे अधिकारियों के सामने यात्रियों की सुविधा के कई जरूरी सुझाव रखें।

खंडवा रेल्वे स्टेशन पर आयोजित भुसावल मंडल की स्टेशन सलाहकार समिति की रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारी सहायक वाणिज्यक प्रबन्धक अनिल बागड़े, स्टेशन प्रबन्धक जीएल मीणा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में समिति के सदस्य तरुण झंवर द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए जिसमें सभी सदस्यों ने इन मुद्दों पर अपनी भी सहमति दी। स्टेशन प्रबंधक मीणा ने बताया सलाहकार समिति की ओर से यात्रियों के लिये सुझाव दिए उनमें प्रमुख है साई नगर शिरडी एक्सप्रेस और हरिद्वार के लिए सीधे जाने वाली गाड़ी का स्टॉपेज खंडवा में भी हो। दादाजी एक्सप्रेस को पुन: शुरू करने और बीड़ शटल गाड़ी को भुसावल तक बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही ओंकारेश्वर दर्शनार्थियों के लिए एक मेमू या डेमू गाड़ी मथेला से सनावद होते हुए शुरू करना सहित अहमदाबाद से बरौनी एक्सप्रेस जो पूरे मप्र से होती हुई जाती है उसका स्टॉपेज खंडवा में करना की मांग की गई। डॉ.चौरे ने एवं मो.मुफीद आज़ाद ने विकलांग यात्रियों के प्रसाधन गृह में बंद रहने और स्कूटर स्टैंड पर होने वाली यात्रियों को असुविधा की बात उठाई। सुनील बंसल व मदनलाल चौधरी ने प्लेटफॉर्म पर व्हील चेयर की पर्याप्त व्यवस्था करने का सुझाव दिया। इसी प्रकार मदनलाल चौधरी, अनारसिंग सोलंकी और जीवन डिंडोरे, किशोर राजानी ने भी शहर हित मे कई अच्छे सुझाव रखे। जिसे अधिकारियों द्वारा नोटकर शीघ्र वरिष्ठ अधिकारियों तक इन सुझावों को पहुँचाने एवं उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बैठक के आरंभ में समिति के सदस्यों तरुण झंवर, नारायण बाहेती, किशोर राजानी, सुनील बंसल, डॉ जगदीशचन्द्र चौरे, मदनलाल चौधरी, मोहम्मद मुफीद आज़ाद, एनके दवे, डॉ अनारसिंग सोलंकी, जीवन डिंडोरे मौजूद थे।

----------------

