रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो या बाजार...बिना मास्क घूम रहे लोग

खंडवा. कोरोना के नए वैरिएंट की शुरुआत और अब देश में भी केस मिल रहे हैं। इसके बाद भी शहर में नियमों का पालन होता नहीं दिख रहा है। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के विभिन्ना बाजारों में बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं। यही स्थिति रही तो शहर में भी कैस मिलना शुरू हो सकते हैं। इस ओर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए।

रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा पालन

खंडवा रेलवे स्टेशन पर रोज दर्जनों यात्री ट्रैनें गुजरती हैं। इनमें ट्रेनों में अलग-अलग राज्यों के यात्री सफर करमते हैं। रेलवे स्टेशन पर रूकने वाली ट्रेनों में भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बिना मास्क के ही रोज सैकड़ों यात्री ट्रैनों में सफर कर रहे हैं। जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ रहा है। रेलवे अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। यह लापरवाही पूरे क्षेत्र को भारी पड़ सकती है।

बस स्टैंड पर बिना मास्क मिले यात्री

बस स्टैंड पर भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अधिकांश यात्री मास्क नहीं लगा रहे हैं। अनलॉक के बाद से बसों का संचालन हो रहा है। बसों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाई जा रही है। मास्क की अनदेखी के साथ दो गज की दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। काफी यात्री मास्क नहीं लगाते है। ऐसे भी काफी है, जिनके पास मास्क होता है वह मुंह-नाक से नीचे किए होते है। सवाल ये है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच संक्रमण फैला तो जिम्मेदार कौन होगा। बस स्टैंड पर जांच भी नहीं हो रही है।

बाजारों में दिख रही भारी भीड़

शादी-विवाह का सीजन शुरू हो चुका है जिसके कारण रोज दिन में बाजारों में भारी भीड़ रही। इस भीड़ में भी हर दूसरा आदमी बिना मास्क के ही दिख रहा था। इतना ही नहीं कई लोग बच्चों को भी बाजारों में लेकर आए थे। उनमें कुछ ऐसे भी है जो बच्चों को भी बिना मास्क के बाजार में लेकर पहुंचे थे। शहर के विभिन्ना बाजारों में लोगो की लापरवाही साफ दिख रही है।

