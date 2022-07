राजघाट गांव फिर डूब के मुहाने पर पहुंचा, 127 मीटर पहुंचा जलस्तर

ओंकारेश्वर डैम के गेट खोलने से नर्मदा खतरे के निशान से साढ़े तीन मी. ऊपर

बड़वानी. भले ही जिले में लगातार बारिश नहीं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश में हो रही बेहतर बारिश से बांधों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ गई हैं। इससे नर्मदा के ऊपरी छोर पर बने बांधों से प्रतिदिन पानी छोडऩे का सिलसिला जारी हैं। इसके चलते शहर से सटे राजघाट गांव फिर डूब के मुहाने पर पहुंचने लगा हैं। सोमवार शाम तक यहां जलस्तर 127 मीटर पर पहुंचा। इससे पुराना पुल की रपट तक पानी चढऩे लगा। जबकि नए घाट का अधिकांश हिस्सा भी जलमग्न हो चुका हैं। बता दें कि एक दिन पूर्व रविवार शाम 7 बजे तक नर्मदा का जलस्तर 124.500 मीटर पर था, जो सोमवार शाम 6 बजे तक 127 मीटर तक पहुंच गया हैं। सीजन के दौरान पहली बार 24 घंटे में एकसाथ इतना जलसतर बढ़ा हैं। जलस्तर बढऩे से सोमवार को नर्मदा स्नान करने वाले और कावड़ यात्रियों को पुलिस जवानों ने सहुलियत वाले स्थान पर स्नान करने का आह्वान किया। साथ ही पुराने पुल से पैदल आवाजाही भी बंद करवाया। उधर जलस्तर बढऩे से राजघाट से पूर्व रपट पर नर्मदा का उन्नाव का पानी जमा होने लगा हैं।

गेट खोले जाने से जल स्तर में लगातार वृद्धि

वहीं ओंकारेश्वर एवं पुनासा डेम के 15-15 गेट खोले जाने से नर्मदा नदी के जल स्तर में सतत् वृद्धि हो रही है। इसकी जानकारी नर्मदा किनारे बसे ग्रामों के लोगों को दी जाए। साथ ही नर्मदा में स्नान के लिए जाने वाले, मछली पकडऩे वाले मछुआरों, नाव चलाने वाले नाविकों को भी घाटों पर जाने नहीं दिया जाए। जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सभी अधिकारी अलर्ट रहे क्योंकि मैदानी स्तर पर आवश्यकता होने पर किसी भी अधिकारी की ड्यूटी कही पर लगाई जा सकती है। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने उक्त बातें सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कही।

हमारे यहां तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नर्मदा के उपरी कछार में बारिश होने से हमारे यहां जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अत: हम लोगों को जागरूक करे तथा ग्रामीणों एवं अन्य लोगों को नर्मदा किनारे जाने से रोके। साथ ही बाढ़ की स्थिति होने की संभावना जैसे ग्रामों को तत्काल खाली करवाकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।

शिवराजसिंह वर्मा, कलेक्टर

