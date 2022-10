200 रुपए में तीन फिट का रावण

जितना ऊंचा पुतला उतनी उसकी कीमत, दशहरा पर्व पर रावण दहन की तैयारियों में जुटी समितियां

Published: October 04, 2022 12:48:48 am

खंडवा. दशहरा पर्व पर रावण दहन के लिए पुतलों की दुकानें सज गई हैं। यहां 200 रुपए में तीन फिट का पुतला बनाकर बेचा जा रहा है। इसके बाद जितना ऊंचा पुतला, उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। आसपास के ग्रामीण भी शहर से ही रावण के पुतले खरीद कर ले जा रहे हैं। पुतला निर्माण करने वाले कलाकारों को इस बार ज्यादा बिक्री की उम्मीद है।

दादाजी वार्ड में 51 फिट का रावण

दादाजी वार्ड व संजय नगर के संयुक्त आयोजन में 51 फिट का रावण दहन किया जाएगा। आयोजन समिति के लोकेन सिंह गोड़, श्याम सैनी, शिवा पवार, संदीप सैनी रावण दहन की तैयारियों में जुटे हैं।

चौथे तीर से होगा रावण दहन

सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति दशहरा मैदान नेहरू स्कूल ग्राउंड पर 81 फिट की ऊंचाई का पुतला दहन करेगा। शाम 7 बजे से आतिशबाजी के साथ रावण दहन होगा। खास बात यह है कि तीर मारते ही अट्टहास करते रावण की गर्दन नीचे आएगी। फिर वापस जुड़ेगी, दूसरे तीर से फिर दूसरी गर्दन निकलकर मैदान के आखरी छोर तक जाएगी। इस तरहचौथे तीर से रावण दहन होगा। उज्जैन के राजेश, कैलाश, मैथिल 35 वर्ष से सिंधी समाज के लिए रावण का पुतला बना रहे हैं। जमीनी आतिशबाजी हरदा के गुलाम अली की रहेगी।

स्टेडियम में 51 फिट का पुतला

गुरु गोविन्द सिंह स्टेडियम में श्री नीलकंठेश्वर अंजनी शक्ति संगठन 51 फिट ऊंचा रावण का पुतला दहन करेगा। शाम 7 बजे से आतिशबाजी के साथ यह कार्यक्रम शुरू होगा। रावण दहन में चंदन ठाकुर और उनकी टीम आकर्षक लाइटिंग व आतिशबाजी की व्यवस्था करेगी।

81 फिट का आकर्षक रावण

मां नवचंडी देवी धाम दशहरा उत्सव समिति 81 फिट का आर्कषक रावण का पुतला बना रही है। महंत बाबा गंगाराम के सानिध्य में रावण के पुतले का दहन मेला ग्राउंड पर किया जाएगा। समिति संयोजक गोरी शंकर वर्मा एवं प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने इसकी जानकारी दी।

यहां जलेगा 71 फिट का रावण

श्री नीलकंठेश्वर गोलमाल बाबा दशहरा उत्सव समिति का 53वां आयोजन एसएन कॉलेज खेल मैदान पर होगा। समिति के पूर्व पार्षद बलराम वर्मा ने बताया 71 फिट रावण यहां दहन किया जाएगा। आयोजन में हरदा और बुरहानपुर के बीच आतिशबाजी का मुकाबला जीतने पर 11000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

