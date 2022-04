MP के इस गांव में देवता के रूप में होती है रावण पुत्र मेघनाथ की पूजा, दी जाती है बलि

गौंड समाज के देव मेघनाथ बाबा के मेला

खालवा. जनजातीय बहुल खालवा विकासखंड के ग्राम कुम्हार खेड़ा में सोमवार को गौंड समाज के देव मेघनाथ बाबा के मेले का आयोजन किया गया।

जहां आसपास के ग्रामों से आए श्रद्धालुओं ने तीन लकडिय़ों से बनी मचान (मेघनाथ बाबा के प्रतीक) के नीचे मेघनाथ बाबा की पूजा अर्चना कर बाबा को मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है ।

ग्राम के भोमका गोपाल धुर्वे ने बताया कि गोंड समाज के द्वारा रावण पुत्र मेघनाथ को देवता के रूप में पूजा जाता है जहां बाबा को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष रंग पंचमी से तेरस के बीच 2 दिनी मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ श्रद्धालु यथाशक्ति मेघनाथ बाबा की पूजा अर्चना कर नारियल,अगरबत्ती और प्रसादी चढ़ाते हैं तथा जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वह मुर्गे और बकरे इत्यादि की बलि चढ़ा ,बाबा को भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं।

मेले के दौरान झंडा दौड़ प्रतियोगिता और बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है (झंडा तोड़ प्रतियोगिता ) मेला स्थल पर झंडा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जहां पेड़ के 50 से 60 फीट लंबे तने को तेल व साबुन इत्यादि पोतकर चिकना किया जाता है,खंबे के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल बतासे कुछ नगद राशि बांधकर खंब के शीर्ष पर बांध दिया जाता है ग्राम के साहसी युवा इस चिकने खम्ब पर चढ़कर ऊपर बंधा झंडा तोडऩे का प्रयास करते हैं जहां सज धज कर आई नव युवतियां एवं महिलाएं हाथ में हरे बांस की लकड़ी लेकर युवाओं को ऊपर चढऩे से रोकती है तथा हरी बांस से ऊपर चढऩे बाले युवाओं की पिटाई करती हैं,

वहीं ग्रामीण बाजा ढोलक बजाकर युवाओं का उत्साह वर्धन करते हैं प्रतियोगिता बहुत ही रोचक होती है और जो युवा ऊपर तक पहुंच कर झंडा तोड़ कर ले जाता उसे विजेता घोषित किया जाता है। स्थानीय विधायक व वन मंत्री विजय शाह भी मंगलवार को मेले में पहुंचकर मेघनाथ बाबा का पूजन अर्चन करेंगे।

Ravana's son Meghnath is worshiped as a deity in this village of MP