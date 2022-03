तहसीलों में डेढ़ माह से तकनीकि खामियों में उलझा RCMS पोर्टल, 5000 राजस्व प्रकरण प्रभावित

जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसलदारों के कोर्ट में नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरणों की सुनवाई के बाद फाइलों में दबे फैसले

खंडवा. जिले के राजस्व कोर्ट में रेवन्यू केस मनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) लगभग डेढ़ माह से बंद है। जिससे कलेक्टे्रट से लेकर तहसीलों में राजस्व अधिकारियों की टेबल पर पांच हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्रभावित हो गया है। कलेक्टर, अपर कलेक्टर सहित तहसील स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के बाद फैसले फाइलों के गड्ड में बंधे हुए हैं। फैसले के आदेश आरसीएमएस पर दर्ज नहीं होने से पक्षकारों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है।

RCMS portal entangled in technical glitches in tehsils for one and a half months