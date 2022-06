नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त का मामला- एक लाख विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर

नर्सिंग काउंसिल ने जारी किया प्रवेश के लिए नोटीफिकेशन, बंद किए कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं

खंडवा. नर्सिंग काउंसिल ने शुक्रवार से नर्सिंग कॉलेजों में वर्ष 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस प्रवेश प्रक्रिया से नर्सिंग काउंसिल द्वारा अवैध करार दिए प्रदेश के 200 नर्सिंग कॉलेजों के बच्चे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। मान्यता प्राप्त कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया का लिंक उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में मान्यता रद्द किए गए कॉलेजों के द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को कहां समायोजित किया जाएगा, इसका कोई जिक्र नहीं है।

