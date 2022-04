जानिए क्यों......खंडवा में फिर दिखाई किसानों में नाराजगी

राजगढ़ भाम परियोजना अंतर्गत डेम निर्माण कार्य का मामला को लेकर किसान नाराज

गुड़ी. क्षेत्र में अन्नदाताओं के खेतों की सिंचाई के लिए बिछाई जा रही पाइप लाइन के कार्य मनमाने तरीके पर चल रहा है जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों ने नाराजगी व्यक्त की है।

किसानों का कहना है कि पाइप लाइन बिछाने के कार्य में लापरवाहीं और गुणवत्ता व्हीन कार्यो से क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विनाश रूपी गंगा ही बही है।

पंधाना ब्लाक अंतर्गत गुड़ी गाँव से साढ़े 4 किमी के फसले पर आबाद ग्राम सेमल्या किनारे स्थित भाम नदी पर राजगढ़ भाम परियोजना अंतर्गत डेम निर्माण कार्य चल रहा है जो कि पूर्ण होने के करीब है। इससे 13 ग्रामों की हज़ारों हेक्टर कृषि भूमि सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिस के तहत ठेकेदारी प्रथा अंतर्गत सिचाई के लिए कृषि भूमि में पाइप बिछाने का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाइप लाइन के लिए खोदी गई नाली की गहराई 1 मीटर यानी 3 फिट से अधिक इस लिए ज़रूरी है ताकि खेत की जुताई व बुआई के उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों के लिए पाइप लाइन बाधित ना हो, तथा कृषकों को समस्याओं से जूझना न पड़े। लेकिन पाइप लाइन बिछाई कार्य मे सारे नियम कानून कायदे ताक पे रख मनमानी तरीकेसे काम को अंजाम दिया जा रहा है जिन किसानों के खेतोसे पाइप लाइन बिछाने का कार्यकिया जा रहा है उनकी सजगता फलस्वरूप मामला प्रकाश में आने पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष डॉ. गजेन्र्द पटेल ने जन प्रतिनिधियों के हमराह वस्तु स्थिति का जायजा लेकर इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन सहित सभी सम्बन्धितो का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

Resentment among farmers again appeared in Khandwa