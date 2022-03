मप्र के इस प्लेटफार्म में नहीं मिलता रिजर्वेशन टिकट.....जानिए क्या है वजह

टिकट काउंटर पर कर्मचारी नहीं, यात्री परेशान, शिकायत पर मिला आश्वासन

हरसूद. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशन छनेरा पर पदस्थ बुकिंग क्लर्क के मनमाने रवैए के चलते कभी

खुल्ले पैसे नहीं होने, तो आए दिन ट्रेनों में नो रूम बता कर रिजर्वेशन

टिकट नहीं मिलने से रेल यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब सोमवार को छनेरा से जलगांव, शहडोल, झांसी, कल्याण सहित विभिन्न जगहों पर रिजर्वेशन टिकट के लिए आए लोगों को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर कर्मचारी नहीं होने पर घंटों परेशान होना पड़ा। यहां उप. स्टेशन प्रबंधक द्वारा रिजर्वेशन के लिए आए रेल यात्रियों को संतोषजनक जवाब नहीं देने पर असिस्टेंट डीसीएम भोपाल को शिकायत के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला।





