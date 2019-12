रिटायर्ड फौजी बोला- रेपिस्टों को फांसी देने के लिए जल्लाद बना दो, पैसे भी नहीं लूंगा खुद दूंगा 5 लाख रुपए

खंडवा. मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के एक रिटायर्ड फौजी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी औऱ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मैं जल्लाद बनने के लिए तैयार हूं। जल्लाद बनने के लिए मैं सरकार से पैसे भी नहीं लूंगा बल्कि सरकारी खजाने में खुद से पांच लाख रुपए जमा कराऊंगा। रिटायर्ड फौजी ने कहा- मैं निर्भया रेप कांड के चारों आरोपियों को फांसी की सजा देने के लिए तैयार हूं।

देश में जल्लाद नहीं

रिटायर्ड फौजी प्रदीप सिंह ठाकुर ओंकारेश्वर के रहने वाले हैं। प्रदीप सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेटर लिखते हुए कहा कि- मुझे जानकारी मिली है कि इस देश में जल्लादों की कमी है इस कारण मैं जल्लाद बनने के लिए तैयार हूं। प्रदीप सिंह ठाकुर भारतीय सेना से रिटायर्ट हैं और इस समय समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। प्रदीप सिंह ठाकुर ने वकीलों से चर्चा के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर लिखकर निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 5 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराऊंगा जिस कारण से पीड़ित परिवार को मदद मिल सके।

Tihar Jail official: We don't have a hangman , will get one from some other state when needed. All the four convicts in Nirbhaya case are lodged in Tihar jail.