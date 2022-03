यूक्रेन में फंसे खंडवा के दोनों विद्यार्थियों की देश वापसी

खंडवा का छात्र सुबह तो जावर की छात्रा शाम को पहुंचीं दिल्ली, आज आएंगे दोनों खंडवा, परिजन को इंतजार

खंडवा. यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारत के हजारों विद्यार्थियों के साथ खंडवा के भी पांच विद्यार्थी शामिल थे। इसमें से तीन विद्यार्थियों की वापसी पहले ही हो चुकी थी। जबकि एक छात्र और एक छात्रा गुरुवार को सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। दोनों विद्यार्थी पिछले तीन दिन से रोमानिया बार्डर पर शेल्टर हाउस में फंसे हुए थे। छात्र सुबह सेना के प्लेन से सैनिक हवाई अड्डे पर उतरा। वहीं, छात्रा शाम की फ्लाईट से दिल्ली एअरपोर्ट पहुंचीं। दोनों संभवत: शुक्रवार को खंडवा पहुंच जाएंगे।

Return of both the students of Khandwa trapped in Ukraine