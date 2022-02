सड़क सुरक्षा: यहां जिम्मेदारों को नहीं जनता की फिक्र

पहली बैठक के लिए नए साल के बीत गए दो महीने, सड़क सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय अटके

खंडवा. सड़क सुरक्षा पर यहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल के दो महीने एेसे ही बीत गए। यहां बता दें कि यह अहम बैठक बीते साल में भी सिर्फ एक बार ही हो सकी थी। दुर्घटनाओं में कमीं लाने और सुगम यातायात के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक जिले में आवश्यक होती है। ताकि जनमानस की सुरक्षा से जुड़े इस अहम मुद्दे पर गौर किया जाए और अहम प्रस्तावों पर निर्णय हो सके। नए सांसद और कलेक्टर के इंतजार में अब बैठक अटकी है।

तीन महीने में होती है बैठक

सड़क सुरक्षा समिति की अंतिम बैठक २०२१ में ११ जनवरी को सचिव सड़क सुरक्षा समिति एवं कलेक्टर खंडवा व विधायक देवेन्द्र वर्मा की मौजूदगी में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक का इंतजार होता रहा और साल बीत गया। जबकि हर तीन महीने में यह बैठक होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बैठक सांसद की अध्यक्षता में होती है।

यह मुद्दे रह गए अधूरे

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में रिंग रोड बाइपास निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर का संचालन, शहर में पार्किंग स्थलों का चिन्हांकन, अवैध वाहन पार्किंग के लिए क्रेन की व्यवस्था, बाजार क्षेत्र में दुकानों के बाहर वाहनों की पार्किंग के लिए पीली पट्टी डालने, ब्लैक स्पॉट के सुधार, सप्ताहिक बाजार इतवारा को अन्यत्र शिफ्ट करने, शहर की बैंकों के बाहर पार्किंग की व्यवस्था, बसों का संचालन नवीन बस स्टैण्ड से कराने, रेत व्यवसाइयों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने, स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिए जाने हैं।

सड़क हादसों के आंकड़े

वर्ष 2020

