25 से रोहिणी नक्षत्र नौतपा होगें प्रारंभ, बन रहे वर्षा के अच्छे योग

25 मई से दो जून तक नौतपा का असर, सूर्य के प्रवेश करने से बनता है गर्मी का अनोखा योग





Published: May 23, 2022 10:04:41 pm

खंडवा. गर्मी के मौसम में नौतपा वह योग या कालखंड कहलाता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसके बाद से लगभग नौ दिनों तक सूरज के ताप से धरती झुलसती है और धरती पर मानों सूरज आंच की बारिश कराते हैं। इस लिहाज से अब 25 मई से दो जून तक नौतपा का असर होने की वजह से मौसम का रुख काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद ज्योतिषी कर रहे हैं। हालांकि, मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि प्री मानसूनी सक्रियता का दौर शुरू होने वाला है, ऐसे में नौतपा के दौरान गर्मी का असर अधिक नजर नहीं आएगा। मां शीतला संस्कृत पाठशाला के आचार्य अंकित मार्कण्डेय ने बताया कि 25 मई से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। वहीं 15 दिनों के लिए शुरू हो रही रोहिणी में पडऩे वाली तीखी गर्मी के कारण अच्छी वर्षा के योग भी बनेंगे। उन्होनें बताया कि इस समय वृषभ राशि में सूर्य, बुध की युति रहेगी, साथ ही प्रीति योग के साथ बुधादित्य का योग रहेगा।

ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। 25 मई से आरंभ हो रहा नौतपा 2 जून तक रहेगा। मार्कण्डेय के अनुसार सामान्यत: नौतपा की परिभाषा सूर्य के रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश से लेकर प्रथम 9 दिन तक के संचरण से मानी जाती है। इस दृष्टि से 25 मई को सूर्य का रोहिणी में प्रवेश होगा, जिसके नौतपा के 9 दिन 2 जून तक रहेंगे, सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश 8 जून को होगा।

ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 9 दिनों में वर्षा ऋतु का चक्रतैयार होता है। क्योंकि 9 में से तीन दिन के तीन भाग अलग-अलग प्रकार के देशों में अलग-अलग प्रकार के योग बनाते हैं, इन्हीं में कहीं-कहीं वर्षा होती है, कहीं उमस पड़ती है, तो कहीं तपिश। चूंकि बुध का वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर है, इस दृष्टि से उत्तर दिशा विशेष रूप से प्रभावित होगी।

। इसी आधार पर वर्षा चक्र का निर्माण होता है। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र प्रवेश क्रम तकरीबन 15 दिन का माना गया है जो कि 13 से 15 दिन के पहले 9 दिन जो होते हैं, वही नौतपा कहलाते हैं, इसलिए यह 9 दिन वर्षा के आगमन की स्थिति को तय करते हैं। इन्हीं 9 दिनों में वर्षा ऋतु का चक्र भी तैयार होता है।

-----------------------------

Surya In Rohini Nakshatra Nautapa 2021 Date What Is Nautapa