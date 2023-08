खंडवा के महादेव गढ़ मंदिर में शालिनी बन गई गदर की 'सकीना'

खंडवाPublished: Aug 29, 2023 02:12:46 pm Submitted by: deepak deewan

Sakina of Gadar became Shalini in Mahadev Garh temple Khandwa

सकीना नाम सुनते ही गदर फिल्म की सकीना यानि अमीषा पटेल का किरदार सामने आ जाता है। एमपी के खंडवा में भी एक सकीना आई थी लेकिन अब यह शालिनी बन गई है। यह सकीना पाकिस्तान की नहीं बल्कि नरसिंहगढ़ की है जोकि महादेवगढ़ मंदिर आई और यहीं की होकर रह गई। उसने अपने प्यार के लिए सनातन धर्म अपनाया और सकीना से शालिनी बन गई।