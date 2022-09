समग्र पोर्टल व स्कूलों में रजिस्टर्ड बच्चों में 5000 का अंतर

जिले में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में समग्र पोर्टल और स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या में लगभग पांच हजार का अंतर है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि अभी पोर्टल पर चार फीसदी बच्चों का समग्र सत्यापन बाकी है

