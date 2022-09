हैदराबाद से नहीं आए कीटनाशक दवाओं के सैंपल, किसानों में असंतोष

किसानों को बेचे गए कीटनाशकों के नमूने जांच सैंपलों का मामला

Updated: September 06, 2022 12:17:46 am

खंडवा. बीज व कीटनाशक कंपनियों के डीलरो की ओर से किसानों को बेचे गए कीटनाशकों के नमूने जांच के लिए हैदराबाद भेजे गए हैं। पंद्रह दिन बीतने के बाद भी नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी तक हैदराबाद से नहीं आ सकी है। इसको लेकर किसान संगठनों में असंतोष की चिंगारी सुलग रही है। तीन दिन पहले तहसीलदार को ज्ञापन देकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों की शिकायत पर उप संचालक कृषि ने कृषि वैज्ञानिक की अगुवाई में कृषि अधिकारियों की जांच टीम किसानों के खेतों पर भेजकर जांच कराई है। जिसमें कंपनी व डीलर्स की मनमानी सामने आई है।

