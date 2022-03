एसडीएम ने पहले ग्राहक भेजा, फिर इस कारोबारी पर दर्ज कराया एफआर

यूक्रेन, रूस के बीच युद्ध को लेकर व्यापारियों ने खाद्य सामग्री समित अन्य किराना सामग्रियों की बिक्री मनमानी कर रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारियों ने व्यापारियों पर शिकंजा सकतना शुरू कर दिया है।





खंडवा. यूक्रेन, रूस के बीच युद्ध को लेकर व्यापारियों ने खाद्य सामग्री समित अन्य किराना सामग्रियों की बिक्री मनमानी कर रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारियों ने व्यापारियों पर शिकंजा सकतना शुरू कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अरविंद सिंह चौहान विभागीय अधिकारियों के साथ गीतांजलि ऑयल कंपनी का एक लीटर ऑयल अधिक कीमत पर बेचने के आरोप में संबंधित व्यापारी के खिलाफ एफआआर दर्ज कराया गया है। इसकी सूचना से व्यापारियों में अफसरा-तफरी मची है।

SDM first sent customer, then filed FR on this businessman