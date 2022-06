बीज उत्पादक कंपनियां कर रहीं नकली बीज की पैकिंग, किसान संघ ने जांच की उठाई मांग

जिले में बीज उत्पादक कंपनियां नकली बीज की पैकिंग कर रही हैं। मामले की जांच कराने के लिए भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय में आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देकर जांच कराए जाने की मांग उठाई है।

खंडवा. जिले में बीज उत्पादक कंपनियां नकली बीज की पैकिंग कर रही हैं। मामले की जांच कराने के लिए भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय में आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन देकर जांच कराए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान किसान संघ ने कहा कि जिले में बीजू उत्पादक सोयाबीन कंपनियों की ओर से तीन लाख क्विंटल नकली बीज की पैकिंग की गई है। जिसमें बीज उत्पादक किसानों का पता नहीं है।

