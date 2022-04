इस दिव्यांग का दर्द देख हर किसी का पसीझ गया दिल, जानिए क्यों

बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के तपती सड़क पर तड़पता रहा दिव्यांग, जर्जर बैसाखी के सहारे पहुंचा स्टेशन

खंडवा. रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार दोपहर चिलचिलाती धूप में बैशाखी पर दर्द से कराह रहे दिव्यांग को देखकर हर राहगीर का दिल पसीझ उठता। लेकिन किसी ने दिव्यांग से यह पूछना मुनासिफ नहीं समझा कि आखिर चिलचिलाती धूप में कहां जा रहा। उसकी समस्या क्या है।

Seeing the pain of Divyang, everyone's heart broke