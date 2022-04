वाहनों का दबाव देख आगे-पीछे किए गए नो एंट्री के नाके

रैक प्वांट से परिवहन की समस्या, नो एंट्री में 200 से ज्यादा वाहन फंसे रहे

खंडवा. नो एंट्री के दूसरे दिन यातायात के हालात पहले दिन से सामान्य रहे। यहां आने वाले वाहन चालक और ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों को खबर हो चकी है कि नो एंट्री लागू है। इसलिए शहर में आने वाले वाहनों को अपने तरीके से सही समय पर निकाला गया। जबकि 200 से ज्यादा ऐसे वाहन नो एंट्री में प्रभावित रहे जो बाहरी थे। स्थानीय ट्रांसपोर्टर अब राहत पाने के प्रयास कर रहे हैं।

रैक प्वाइंट का मामला उलझा

रैक प्वाइंट पर आने वाले सरकारी खाद्यान और खाद को परिवहन करने की अनुमति कलेक्टर ने अपने आदेश में नहीं दी है। इसके लिए कारोबारी और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को भी पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह से इस बारे में बात की गई है। लेकिन नो एंट्री के संबंध में अंतिम निर्णय कलेक्टर का ही होगा।

बाहरी रास्ते से गुजरे वाहन

इंदौर नाके का नो एंट्री प्वाइंट पहले दिन औद्योगिक क्षेत्र के मोड़ पर लगाया गया था। जिसे आगे बढ़ाकर मंडी मोड़ पर कर दिया है। अब यहां से उन्हीं वाहनों को निकलने की अनुमति दी जा रही है जो पंधाना मार्ग की ओर जा रहे हैं। भारी वाहन चालक और मालिकों को हिदायत दी गई है कि नो एंट्री के समय शहर में प्रवेश पर जुर्माना लगेगा।

अब भी धूप में ड्यूटी

नगर निगम को नो एंट्री लागू होने के बाद मूलभूत सुविधाएं देनी हैं। लेकिन अब तक व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया गया। धूप में खड़े रहकर यातायात के सिपाही और अधिकारियों को वाहनों को रुकवाना और फिर दिन भर निगरानी करना पड़ रहा है। नोएंट्री नाकों पर रहने वाले स्टॉफ के लिए एक हट की जरूरत है। इसके साथ ही संकेतक बोर्ड भी लगाना जरूरी है, ताकि बाहरी ट्रक वाले देखकर नियम का पालन कर सकें।

Seeing the pressure of vehicles, no entry blocks were made ahead