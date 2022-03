कर्मवीर विद्यापीठ परिसर में युवा संसद का आयोजन, गूंजे बेरोजगारी और मंहगाई के मुद्दे

खंडवा. विपक्ष की भूमिका में छात्रों ने सरकार से किए तीखे सवाल किए। मौका था युवा संसद का। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कर्मवीर विद्यापीठ परिसर में गुरुवार को पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल के तत्वाधान में युवा संसद का मंचन किया गया। जिसमें पत्रकारिता जनसंचार और कम्प्यूटर अनुप्रयोग आदि विभागों के समस्त विद्यार्थियों ने पक्ष व विपक्ष के सदस्यों की भूमिका अदा की। विद्यार्थियों ने इस दौरान संसद की कार्यवाही का विधिवत् संचालन किया। यूथ पार्लियामेंट के इस मंचन के दौरान विपक्ष की भूमिका निभा रहे विद्यार्थियों ने सरकार से तीखे सवाल किए। विपक्ष भूमिका में नेताओं की भूमिका अदा कर रहे विद्यार्थियों ने जवाब मांगते हुए सत्ता पक्ष से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कोरोना महामारी, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बहस की। विपक्ष ने भारतीय बैंको की हालत, कृषि आंदोलन, किसानों के लिए एमएसपी और सरकारी कंपनियों के निजीकरण जैसे अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा। पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रहे और अलग-अलग मंत्रियों की भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे विद्यार्थियों ने जबाव देते हुए विपक्ष को अब तक का सबसे कमजोर विपक्ष बताते हुए उनके सभी प्रश्नों के जवाब दिए। यूथ पार्लियामेंट के इस सदन में सत्ता और विपक्ष के अलग-अलग नेताओं की भूमिकाओं में विद्यार्थियों ने संसद में जनता के महत्व के विषयों पर विमर्श किया।

नेताओं की भूमिका में छात्र

इस युवा संसद के मंचन में अध्यक्ष की भूमिका गणेश पासे ने तो पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की भूमिका गौरव धनवरिया, गृह मंत्री की भूमिका में पियूष जाट, वित्त मंत्री की भूमिका में प्रज्ञा त्रिपाठी, रक्षा मंत्री की भूमिका कमलेश ने अदा की। वहीं विपक्षीय सदस्यों की भूमिका प्रणव कुमार, प्रवीण मिश्रा, सुजिता, कनक पारकी, प्रिया कुमारी, राधेश्याम, पूजा विश्वकर्मा, योगेश सितोले, अंकिता, मोनिका, कीर्ति, पलक कोठारी ने निभाई। इसके अलावा साक्षी चौरे, रिशिका समैया हर्षा परदेशी, गुरमीत बग्गा, मनीष, अखलेश यादव के अलावा अन्य विद्यार्थियों ने संसद सदस्यों की भूमिका निभाई।

छात्रों को मिले प्रमाण पत्र

युवा संसद मंचन के बाद विद्यार्थियों को परिसर निदेशक डॉ. संदीप भट्ट, मनोज निवारिया और कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद सिन्हा ने प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस कार्यक्रम में शिक्षक कपिल देव प्रजापति, हर्ष उपाध्याय, आशिफ सिद्दीकी, जितेन्द्र यादव, श्यानी बुन्देला के अलावाओमप्रकाश चौरे आदि उपस्थित थे।

