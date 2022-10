श्रीमान, आप लगाएंगे हेलमेट तो जनता को मिलेगी सीख

पुलिस खुद नहीं कर रही पालन, ग्रामीण बनते हैं पुलिस का निशाना, शहर में सबसे ज्यादा लापरवाही

खंडवा. यातायात पुलिस ने इन दिनों हेलमेट नहीं लगाने वालों पर सख्त नजर आ रही है। यह कार्रवाई सिर्फ उनके लिए नहीं जो वाहन चलाते हुए हेलमेट नहीं लगाते, बल्कि उनके लिए भी हो रही है जो बाइक पर बिना हेलमेट पीछे बैठकर जा रहे हैं। दो दिन में डेढ़ सैकड़ा दोपहिया वाहन चालकों का जुर्माना हो चुका है। इसके दूसरी ओर पुलिस के कुछ अफसर और कर्मचारी इससे सीख नहीं ले रहे। वह खुद बिना हेलमेट पहने बाइक दौड़ा रहे हैं। इन्हें देखकर ही हर आम आदमी अपने बचाव की गुंजाइश तलाशने लगता है। जरूरी है कि पहले पुलिस खुद नियमों का पालन कर ले, ताकि आमजनता को सीख मिले।

पुलिस ही जागरूक नहीं

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया है कि हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं और पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया है, तो चालान हो सकता है। यातायात पुलिस ने अपने स्तर से वाहन चालकों को जागरूक करने के बाद यह कार्रवाई शुरू की है। थाना स्तर पर भी इाके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन कई पुलिसकर्मी इस नियम और कार्रवाई से जागरूक नहीं हैं। वह तो इतना भी नहीं जानते कि बाइक चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना है।

स्कूल- कॉलज वाले हों जागरूक

हेलमेट लगाना तो प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के लिए अनिवार्य है। इसके लिए समय समय पर स्कूल कॉलेज में पुलिस छात्रों को जागरूक करने भी जाती है। लेकिन अधिकांश छात्र बिना हेलमेट ही दोपहिया वाहन चलाते हैं। यातायात पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि इस नियम का पालन अब सख्ती से कराया जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए यह कदम प्रभारी रूप से उठाया जा रहा है।

वनकर्मी भी कार्रवाई में फंसे

यातायात पुलिस समेत जिले के थानों की पुलिस हेलमेट नहीं लगाने वाले बाइक चालकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। दो दिन में डेढ़ सैकड़ा चालान बनाए गए हैं। शनिवार को अकेले चालान की संख्या एक सैकड़ा रही। कार्रवाई के दौरान वनकर्मी भी चेकिंग के दायरे में आए। बाइक चलाने वाला बावर्दी कर्मचारी हेलमेट लगाए था, जबकि पीछे बैठा वर्दीधारी बिना हेलमेट था। इस पर यातायात पुलिस ने उन पर कार्रवाई कर समझाइश दी है।

जिपं अध्यक्ष पति ने भरा जुर्माना

वाहन चेकिंग के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन तनवे के पति मुकेश तनवे भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री एवं पार्टी पदाधिकारी पहुंचे। वहां उनके क्षेत्र के कई व्यक्ति खड़े थे, जो पुलिस पुलिस की कार्रवाई के दायरे में थे। यातायात पुलिस से उन्होंने कार्रवाई के बारे में पूछा तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और शासन के नियमों के पालन के लिए इनका चालन काटा जा रहा है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। यह सुनकर कई वाहन चालकों के जुर्माने की राशि खुद मुकेश ने जमा कराई और सभी को समझाया कि वह हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाते हुए नियमों का पालन करें।

Sir, if you wear a helmet, then the public will learn