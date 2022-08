आदिवासी हॉस्टलों में चलेंगी स्मार्ट कक्षाएं, भोपाल से ऑनलाइन पढ़ाएंगे शिक्षक

जनजातीय विभाग ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए तैयार की कार्य योजना, ट्रायल के लिए तीन कन्या शिक्षा परिषद समेत एकलव्य हॉस्टल चिह्नित

खंडवा. सरकार जनजातीय विभाग के हॉस्टलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने जा रही है। योजना के तहत अधिकारियों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। चालू शैक्षिक सत्र में ट्रायल के रूप में कन्या शिक्षा परिषद (केएसपी) के तीन व एक एकलव्य छात्रावास को चिह्नित किया है। इसी माह से कक्षाएं शुरू होंगी। हॉस्टल के छात्रों को भोपाल से शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जन जातीय विभाग कन्या शिक्षा परिषद योजना के तहत आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय हॉस्टलों में सेंट्रल और नवोदय विद्यालयों जैसी सुविधाएं देने की तैयारी की है।

Smart classes will be run in tribal hostels