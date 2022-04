अब तक 14 मामलों में 40 लोग हुए गिरफ्तार

पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च

सेंधवा. रामनवमीं पर्व पर निकल रही शोभायात्रा पर पथराव करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। शाम को पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाल कर संवेदनशील क्षेत्रों में दोनों वर्गों के असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया।

10 अप्रैल को रामनवमी पर्व पर जोगवाड़ा रोड पर धर्म स्थल के सामने डीजे बजाने की बात को लेकर वर्ग विशेष के द्वारा शोभायात्रा पर पथराव किया गया था। इसके बाद पुलिस ने एक्शन दिया और पिछले 3 दिनों में 14 मामले दर्ज कर अभी तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक दिन पहले ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष और वार्ड 3 के पार्षद प्रतिनिधि समर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि समर खान द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज जारी करके उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बताया था और पुलिस अधिकारियों को अपने विरुद्ध साक्ष्य सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक 14 मामलों में 40 लोगों की गिरफ्तारी बताई है। वहीं कुछ धर्म स्थलों और वर्ग विशेष के लोगों के घरों पर पथराव करने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो।

बुधवार को भी पुलिस की कार्रवाई सुबह से शुरू हो गई घोड़ेशाह वली मस्जिद के पीछे नगर पालिका हमले में जेसीबी की सहायता से दो घरों को ढहा दिया। इस दौरान एसपी शुक्ला, एडिशनल एसपी दीपक प्रजापति, एसडीएम तपस्या परिहार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अभी तक की कार्रवाई में नो दंगाइयों के मकान गिराए गए है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बुधवार को कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने नगर के संवेदनशील क्षेत्रों सहित मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च कर और सामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है।

