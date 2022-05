सैनिकों को मिली सजा, तीन दिन का कटेगा वेतन

बाल संप्रेक्षण गृह से बालक के भागने का मामला, सैनिकों के बयान में सामने आए कई अहम तथ्य

खंडवा. शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बालक के भागने पर वहां तैनात रहे सैनिकों की लापरवाही पर कार्रवाई तय हुई है। कमांडेंट होमगार्ड ने विभागीय जांच करते हुए संबंधित सैनिकों के बयान लेने के बाद दोनों सैनिक 62 रमेश यादव और सैनिक 114 भीम मोहे का तीन-तीन दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। आदेश में लिखा गया है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

यह है मामला

शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 9 व 10 मई की रात एक अपचारी बालक दोबारा भाग गया था। जो चोरी के अपराध में जिला हरदा की कोतवाली में पकड़ा गया और फिर उसे जेजे कोर्ट के माध्यम से खंडवा वापस किया गया। इसी मामले में सैनिकों को लाइन हाजिर कर जांच की जा रही थी। जांच पूरी होने पर सुरक्षा के संबंध में कई अहम तथ्य सामने आए हैं।

कलेक्टर को भेजेंगे रिपोर्ट

जांच पूरी होने के बाद अब होमागार्ड कार्यालय से सोमवार को कलेक्टर और बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जांच में सुरक्षा के लिहाज से जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि संप्रेक्षण गृह में बाहरी दीवारों पर कांटेदार फेंसिंग कराना जरूरी है। एक ही चौकीदार 24 घंटे रहता है, जबकि चौकीदार दो रखे जाने चाहिए। ताकि चौकीदारों की बदली होती रहे। अपचारी बालकों को रखे जाने वाले सेल के बारी दरवाजों पर लगे लॉक की दो चाबियां हों, एक चाबी चौकीदार के पास रहे और दूसरी सैनिक के पास होना चाहिए। जब भी अपचारी बालक को बाहर निकलना हो तो चौकीदार और सैनिक दोनों मौजूद रहें। बालक के कमरे में जाने के बाद दोनों लॉक को जांचें।

वर्जन...

बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात रहे सैनिकों की लापरवाही सामने आने पर उनका तीन दिन का वेतन काटा गया है। दोनों सैनिकों को सवा समाप्ति की चेतावनी दी गई है। जांच रिपोर्ट कलेक्टर व प्रभारी बाल संप्रेक्षण गृह अधिकारी को भेजी जा रही है।

- आरकेएस चौहान, कमांडेंट, होमगार्ड

