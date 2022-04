होटल के कमरे में चल रहा था कुछ

महिला के साथ मिला 108 का ड्राइवर, हिन्दू जागरण मंच के सदस्य दोनों को थाना लेकर पहुंचे, देर रात तक चलता रहा हंगामा

खंडवा. शहर कोतवाली इलाके के एक होटल में 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर एक महिला के साथ संदिग्ध हालातों में मिला है। हिन्दु जागरण मंच के सदस्यों ने इसे लेकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना देकर दोनों को थाना ले गए। यहां पुलिस अधिकारियों ने ड्राइवर और महिला से पूछताछ की है।

पुलिस से पता चला है कि हिन्दू जागरण मंच के सदस्यों को सूचना मिली थी कि बुरहानपुर की रहने वाली एक महिला मुस्लिम समुदाय के ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में है। यह जानते ही कई लोग होटल पहुंचे और दोनों से पुलिस की मौजूदगी में पूछताछ करने लगे। ड्राइवर ने बताया कि वह इकबाल है और महिला आशा कार्यकर्ता को इलाज के लिए अपने साथ खंडवा लेकर आया था। इकबाल ने बताया कि उसकी पत्नी और तीन बच्चे भी हैं, लेकिन वह मदद करने के मकसद से महिला को लेकर आया था। उसने यह भी बताया कि महिला के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में है, जिसकी सूचना उसने संबंधित थाने में शपथ पत्र के जरिए दे रखी है। थाना लाने के बाद कोतवाल बलजीत सिंह बिसेन ने ड्राइवर इकबाल से पूछताछ की और महिला से पूछताछ के लिए सहायक उप निरीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया है जो पूछताछ में जुटी है। महिला के परिवार वालों को भी सूचना देकर जानकारी जुटाई जा रही है। यहां बता दें कि हिन्दू जागरण मंच के सदस्य लव जेहाद की आशंका पर दोनों को थाना लेकर पहुंचे थे। इस तरह के संवदेनशील मामले में पुलिस भी हर संदेह की पुष्टि कर रही है।

