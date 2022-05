स्पॉट लाइट: पहले दिन रूखा-सूखा शुरू हुआ सरकारी समर कैंप

खिलाडि़यों को नहीं मिला दूध, चना, चुप्पी साधे रहे खेल प्रशिक्षक

Published: May 27, 2022 12:36:37 pm

खंडवा. खेल और युवा कल्याण विभाग ने गुरुवार से एक महीने के लिए ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू किए हैं। पहले दिन खिलाडि़यों में काफी उत्साह देखा गया। प्रशिक्षक भी खिलाडि़यों को हुनर सिखाते नजर आए। लेकिन पहले दिन का शिविर रूखा-सूखा ही रहा। रूखे- सूखे से मतलब है कि हर साल की तरह इस बार खिलाडि़यों को चना, फल, दूध नहीं मिला। आने वाले दिनों में भी कोई उम्मीद नहीं है कि खिलाडि़यों को कुछ मिलेगा भी या नहीं। यह जन सहयोग पर निर्भर करेगा। क्योंकि शिविर शुरू कराने वाले खेल विभाग के पास इतना बजट ही नहीं है।

कलेक्टर की बैठक में हुआ था निर्णय

कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मार्गदर्शन में हुई बैठक के बाद ग्रीष्मकालीन शिविर की रूप रेखा तय की गई थी। योजना के तहत 14 खेलों में 21 स्थानों पर जिला मुख्यालय पर एवं 6 विकासखंड मुख्यालयों पर 7 खेलों में 26 मई से शिविर शुरू कर दिए गए। इन स्थानों पर प्रशिक्षक भी तैनात किए हैं, जिन्हें मानदेय मिलेगा।

खेल सामग्री का टोटा

लॉक डाउन के बाद ग्रीष्मकालीन खेल शिविर शुरू करने में विभाग ने पहले ही बड़ी देर कर दी। पत्रिका ने जब इस मुद्दे को उठाया तो प्रशासन ने ध्यान देते हुए शिविर लगाने की तारीख तय कर दी। विकासखंड स्तर और शहरी क्षेत्र से आवश्यक खेल सामग्री की की सूची मांगी गई थी। जो समय पर नहीं दी गई। खिलाडि़यों की अनुमानिक संख्या भी संख्या भी खेल प्रशिक्षक नहीं बता सके। मौजूदा िस्थति यह है कि कई स्थानों पर विभाग से खेल सामग्री ही नहीं दी गई है। प्रशिक्षक और खिलाड़ी अपने स्तर से सामग्री लाकर खेल रहे हैं।

बड़ी उम्मीद में थे खिलाड़ी

समर कैंप के लिए खिलाड़ी जितना उत्सुक थे उतका ही इंतजार प्रशिक्षक कर रहे थे। उम्मीद थी कि लॉक डाउन के बाद शुरू होने वाले शिविर में पहले से बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन खास कुछ भी नहीं रहा। विभाग ने भी आधी अधूरी तैयारी के साथ खानापूर्ति करते हुए किसी तरह शिविर शुरू करा दिए और हो साकता है समापन भी इसी तर्ज पर होगा।

वर्जन...

विभाग में बजट का अभाव है। खिलाडि़यों को स्वल्पाहार जन सहयोग से दिया जाएगा। आवश्यक खेल सामग्री की लिस्ट आज आई है, अब खरीदी कर शिविर में भेजेंगे।

- रुचि शर्मा, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, खंडवा

