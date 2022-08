श्रीराम सेतुपुरम कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल जांचने पहुंची टीम

माल गोदाम के सामने कॉलोनाइजर ने नाले व रास्ते की भूमि पर कब्जा कर बना दी बाउंड्रीवॉल

Published: August 31, 2022 10:41:40 am

खंडवा. श्रीराम सेतुपुरम कॉलोनी की बाउंड्री की जांच शुरू हो गई। मंगलवार को दोपहर पटवारियों की टीम नक्शा, गुनिया और जरीब लेकर मौके पर पहुंची। नाले व रास्ते के सीमांकन की प्रक्रिया करीब तीन घंटे चली। अंधेरा होने पर दूसरे छोर का सीमांकन का समय दूसरे दिन का निर्धारित कर टीम लौट आई। इसकी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी जाएगी।

