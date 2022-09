खंडवा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा, भूमि पूजन आज

जिले के जलकुंआ में 60 करोड़ की लागत से बनेगा एनर्जी पार्क

Published: September 29, 2022 11:00:31 am

खंडवा. जिले में जल्द प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण शुरू होगा। गुरुवार को औद्योगिक क्लस्टर विकास सम्मेलन कार्यक्रम में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। जिलास्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत बीस करोड़ रुपए से अधिक हितग्राहियों को रोजगार के लिए ऋण वितरण किए जाएंगे।

