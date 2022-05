स्टिंग: यात्री ट्रेन में जनरल से एसी कोच तक अवैध वेंडर

इटारसी से भुसावल के बीच चल रहे वेंडर, गुटखा, सिगरेट के साथ बिक रही दूषित सामग्री, दिन की गाडि़यों में पेंट्री कर्मचारियों से गठजोड़

Published: May 26, 2022 01:01:21 pm

खंडवा. यात्री ट्रेन में अवैध वेंडर की बात कर दें तो रेल अफसर ऐसे अनजान बन जाते हैं मानो यह शब्द उनके शब्दकोष में है ही नहीं। लेकिन हकीकत इससे परे है। लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों में भोपाल से इटारसी होकर भुसावल तक अवैध वेंडर चल रहे हैं। इनके पास गुटखा, सिगरेट के साथ दूषित खाद्य सामग्री रहती है जो मनमाने दाम पर बेची जा रही है। पत्रिका ने ट्रेन 22537 कुशीनगर एक्सप्रेस में चल रहे इन अवैध वेंडर्सकको अपने कैमरे में कैद किया है।

पेंट्री से तगड़ा व्यवहार

इस ट्रेन में पेंट्रीकार भी है। पेंट्री के कर्मचारी जो सामग्री बेचते हैं उससे अलग सामग्री अवैध वेंडर्स लेकर आते हैं ताकि दोनों का सामान बिक सके और पेंट्री वालों को एतराज भी ना हो। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वह पेंट्रीकार के ठीक अगले स्लीपर कोच की है, जहां से पेंट्री कार में आने जाने का रास्ता भी दिख रहा है।

बाबूजी... रास्ता देना

बाबूजी किसी यात्री को नहीं कहते, बल्कि बाबूजी ट्रेन में चलने वाले टिकट निरीक्षक हैं। बेटिकट यात्रियों को चेहरा देखकर पहचान लेने वाले इन बाबूजी के सामने इटारसी के बाद आधा दर्जन से ज्यादा अवैध वेंडर बारी बारी से बोगी में आए। किसी के पास गुटखा सिगरेट, कोई ककड़ी, खरीरा तो कोई चना बेच रहा था। इनके अलावा चेन सुधारने वाला भी अपना बैग लिए नजर आया। लेकिन जो बाबूजी मिले वह इन पर नजर तक नहीं कर रहे थे। जैसे रेलवे ने इन अवैध वेंडर्स को लायसेंस दे दिया हो।

स्कॉट पर रखते हैं नजर

अवैध वेंडर एक दूसरे से बोगियों का हाल पूछते जाते हैं। ताकि चेकिंग स्कॉट की कार्रवाई में ना फंस जाएं। इटारसी के बाद कुछ देर तक एसी बोगी में जाने की मनाही रही। हो सकता है वहां बड़े बाबूजी बैठे हों। लेकिन खिरकिया स्टेशन निकलने के बाद पेंट्री कार के रास्ते एसी बोगी तक अवैध वेंडर्स की पहुंच हो गई। खंडवा स्टेशन आया तो यहीं वेंडर छिपकर कर बोगी में ही खड़े रहे ताकि यहां का अमला उन पर नजर न कर लेे।

सबका अपना स्वार्थ

रेलवे के सुरक्षा से जुड़े आला अफसर अवैध वेंडर्स को लेकर सख्त निर्देश जारी कर चुके हैं और समय समय पर इसका रिव्यू भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था जैसी चल रही है वह सभी के सामने है। यात्री ट्रेन में पूर्व में हुए कई अपराध में इन्हीं अवैध वेंडर के नाम सामने आते रहे हैं। यात्री सुरक्षा के लिहाज से ही अवैध वेंडर्स पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सबका अपना स्वार्थ है।

