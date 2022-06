तीन वार्डांे में सीधा तो पांच में त्रिकोणीय मुकाबला

जिला पंचायत के 14 वार्डांे में 21 नाम वापसी के बाद 46 उम्मीदवार मैदान में शेष

बड़वानी. जिला पंचायत से 14 वार्डांे में नाम वापसी के बाद 46 उम्मीदवार मैदान में शेष है। नाम वापसी के अंतिम दिवस तक 21 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए है। इसके बाद अब सभी वार्डांे की स्थिति साफ हो गई है। इस दौरान तीन वार्डांे दो-दो प्रत्याशियों में सीधा मुकाबला, तो पांच वार्डांे त्रिकोणीय मुकाबला होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के 14 वार्डांे में शेष रहे अभ्यर्थियों की स्थिति इस प्रकार है जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में 2 उम्मीदवार जगदीशचंद्र धनगर व करणसिंह सूरज सिंह शेष है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 2 से भी 2 उम्मीदवार बलवंतसिंह पटेल व रेखाबाई दुर्गासिंग शेष है। जबकि वार्ड क्रमांक 3 से 5 उम्मीदवार शांतिलाल गंगवाल, बरमा सोलंकी, कमस्या हिरला, भागीरथ धनसिंग, सायबा ब्राह्मणे, वार्ड क्रमांक 4 सेे 3 उम्मीदवार गीताबाई चौहान, किरण सस्ते, सानू इकाराम शेष है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 5 से 2 उम्मीदवार दीना दयाराम, सपना रोमड़े शेष है। वार्ड क्रमांक 6 से 5 उम्मीदवार प्यारसिंह बाका, रविन्द्र चौहान, ज्योति सुखलाल, रतनसिंग मेहता, दरबार जुवानसिंग मैदान में शेष है। वार्ड क्रमांक 7 से 3 उम्मीदवार दुर्गाबाई मोगरे, मंजू यशवंत, अमृता रमेश, वार्ड क्रमांक 8 से 3 उम्मीदवार कविता कृष्णा, सुमन वर्मा, संगीता भार्गव, वार्ड क्रमांक 9 से 4 उम्मीदवार राकेश ग्यारसीलाल, भायदास माहरया, सुखलाल परमार, सिलदार सोलंकी शेष है।

इसी प्रकार वार्ड 10 से 3 उम्मीदवार सायजाबाई नवाड़े, लेदलीबाई नेवल्या, लतादेवी रावत, वार्ड क्रमांक 11 से 4 उम्मीदवार अनिता शोभाराम, राजकला गरीष्म, नूरीबाई शोभाराम, गीता बाई सुखलाल, वार्ड क्रमांक 12 से 3 उम्मीदवार पुनी मालजी, कविता विकास आर्य, सुभद्रा परमार, वार्ड क्रमांक 13 से 4 उम्मीदवार जामबाई रमेश, सावित्री महेश, सुलोचना मेहता, जसमाबाई रतनसिंग, वार्ड क्रमांक 14 से 3 उम्मीदवार उषा दिलीप मोरे, जुलाल वसावे, महेश चौहान मैदान में शेष है।

स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिए

शुक्रवार को जिला पंचायत वार्ड के नाम निर्देशन पत्रों के वापसी के बाद शेष रहे अभ्यर्थियों की बैठक प्रेक्षक पीके वर्मा और कलेक्टर व जिला पंचायत वार्डांे के रिटर्निंग अधिकारी शिवराजसिह वर्मा की उपस्थिति में हुई। इस बैठक के दौरान प्रेक्षक व कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता, अभ्यर्थियों के सामान्य आचरण से जहां अवगत करवाया, वहीं उन्हें स्थानीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया। इस दौरान प्रेक्षक और कलेक्टर ने अभ्यर्थियों के प्रश्नों-जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बताया कि किसी भी सभा या जुलूस की अनुमति क्षेत्र के रिटर्निंग और तहसीलदार से लेना होगी। बैठक के दौरान प्रेक्षक और कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उनके मोबाइल नम्बर पर काल किया जा सकता है, साथ ही अपने क्षेत्र के राजस्व या पुलिस अधिकारी को भी बताया जा सकता है।

Straight fight in three wards and triangular contest in five