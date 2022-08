नुक्कड़ नाटक कराया, वाहन चालकों को दिए फूल

यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा सप्ताह

खंडवा. सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को यातायात पुलिस के अधिकारियों ने ऑटो चालकों की बैठक लेकर नियमों का पालन करने को कहा। नुक्कड़ नाटक कराया ताकि लोग जागरूक हों और हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने व सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने वालों को फूल देकर सम्मान किया। 22 से 28 अगस्त तक पूरे मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है।

थाना प्रभारी यातायात डीसी डोडियार के नेतृत्व में ऑटो संचालकों की बैठक ली गई। जिसमें ऑटो चालकों को दुर्घटना रोकने के लिए नियमों की जानकारी दी। उन्हें कहा गया कि सभी वर्दी में ऑटो चलाएं, निर्धारित स्थान पर वाहन खड़ा करें, रूट परमिट की शर्तों का पालन करें, ओवरलोड वाहन ना चलाएं, स्कूल में बच्चों का परिवहन करने वाले ऑटो संचालकों को विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए गए। अग्रसेन चौराहे पर यातायात के नियमों का पालन करने वाले लोगों का पुष्प देकर सम्मान भी किया गया।बस स्टैंड पर स्थानीय कलाकारों के माध्यम से एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। जिसके जरिए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील वाहन चालकों से की गई।

ऑटो चालकों ने भरे गड्ढे

ऑटो चालकों की ओर से यह बात रखी गई कि ब्रिज पर गड्ढों से ऑटो में नुकसान होता है। कई बार ऑटो का पहिया फंस जाता है और सवारियां परेशान होती हैं। इसलिए गड्ढे भरवाए जाएं। पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए जब समझाया तो कुछ देर बाद ऑटो चालकों ने खुद जाकर गड्ढे भर दिए। जबकि यह का नगर निगम और राजमार्ग विभाग का है।

