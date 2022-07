रैगिंग से तंग छात्र ने परीक्षा से पहले निगला जहर

कृषि विद्यालय में छात्र संगठन व परिजनों का हंगामा, प्राचार्य के सामने छात्र बोले होती है रैगिंग, सीनियर्स से परेशान होकर छोड़ा था हॉस्टल, मौखिक शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, जहर पीने से पहले लिखा सुसाइड नोट

खंडवा. कृषि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के एक छात्र ने परीक्षा से ठीक पहले कीटनाशक पीकर अपनी जान देने की कोशिश की है। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए तो पता चला कि सीनियर्स की रैगिंग से वह परेशान था। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें रैगिंग का जिक्र है। खबर पाते ही कॉलेज के डीन डॉ. एसपी मिश्रा अस्पताल पहुंच गए। सूचना मिली तो कोतवाली पुलिस भी आई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दूसरी ओर इस घटना से नाराज छात्र संगठन और परिजन कॉलेज पहुंचे तो वहां हंगामा करते हुए अरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई।

घर में पिया जहर

प्रथम वर्ष के छात्र हरिओम पाटीदार (21) के पिता दीपक पाटीदार निवासी बड़गांव माली थाना जावर ने बताया कि 11 बजे से हरिओम की परीक्षा थी। इसके पहले ही सुबह 9 बजे प्लानोफिक्स नाम का कीटनाशक उसने पी लिया। दीपक बताते हैं कि वह खेत में थे और घर पर पत्नी ज्योति पाटीदार, बड़ी बेटी स्वाती और मां कलाबाई थे। पत्नी का फोन आने पर वह घर भागा और फिर बेटे को लेकर अस्पताल आया। यहां उसकी जेब से एक पत्र मिला, जिसमें रैगिंग की बात लिखी है। दीपक का कहना है कि हॉस्टल में परेशान होकर हरिओम आठ दिन से घर पर ही था।

पालीवाल के साथ आया था निकेतन

छात्र हरिओम की मां ज्योति का कहना है कि खुद को वार्डन बताने वाले कॉलेज के पालीवाल सर सीनियर छात्र निकेतन पाटीदार को लेकर हॉस्टल गए थे और उन्हीं ने मिल कर हरिओम को हॉस्टल से हटा दिया। परिजन और छात्र संगठन ने इन दोनों को कॉलेज से हटाते हुए बाकी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सुसाइड नोट का मजमून

मेरा जान देने का कारण मेरे कॉलेज की परम्परा है। मेरी कॉलेज में रैगिंग होती है। जिसमें सिनियर्स द्वारा मारा जाता है। अश्लील हरकत करते हैं। मुझे नाक में परेशानी है, खून आता है। सिनियर्स गाल पर मारते हैं। कुछ समय से सीनियर्स बहुत ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने रैगिंग देने से मना कर दिया। सीनियर्स ने बैच ऑउट कर दिया जिससे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी मुझसे बात नहीं करते और डर से देखते तक नहीं।मैं कक्षा में अकेला ही बैठता हूं। ना कोई बात करता है, ना कोई कुछ बताता है। मेरे साथ के सभी विद्यार्थी सीनियर्स के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई मेरे से बात करता है तो सीनियर्स उसे हॉस्टल से निकालने की धमकी देते हैं। अगर रैगिंग नहीं दी तो ना तो मैं काॅलेज की एक्टिविटी में भाग ले पाऊंगा, ना ही हॉस्टल में रह पाऊंगा। इसी कारण मैंने ये फैसला लिया है। सीनियर्स ने मुझे बैच ऑउट कर मेरी काॅलेज लाइफ का एंड कर दिया है। मैं इसकी जानकारी काॅलेज प्रशासन को भी नहीं दे सकता कि मेरी रैगिंग होती है, क्योंकि मैं अकेला और सीनियर बहुत ज्यादा हैं। मुझे सीनियर ने हॉस्टल में कई बार घेरा है। मेरा फोन चेक करते हैं। शिकायत करने को कहता हूं तो कॉलेज से ट्रांसफर कराने और मारने की धमकी देते हैं।

कॉलेज में रैगिंग विरोधी समिति

भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय में रैगिंग विरोधी समिति बनी है। जिसमें अधिष्ठाता डॉ. एसपी मिश्रा प्रध्यापक, सहायक प्राध्यापक और छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं। रैगिंग की शिकायत के लिए भी यहां बोर्ड पर विस्तृत जानकारी दर्ज है। जिसमें रैगिंग के लिए निर्धारित दंड के बारे में लिखा है कि निलंबन, निष्कासन व डिग्री रद्द होना और दंडात्मक कार्रवाई होगी।

अभाविप ने किया घेराव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्र हरिओम पाटीदार को सीनियर ने प्रताड़ित किया। रैगिंग की जा रही थी। मानवता को शर्मसार करने वाली अश्लील हरकतें करवा रहे थे। परिषद ने जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान विभाग सयोंजक शुभम पटेल, जियांशु प्रजापति, शुभम निकुम, अजय बंजारे, कुंदन राजपूत, रोहित गवली, विलास आव्हाड, सतीश सोनी, आयुष चोरे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आरोप लगे तो बेहोश हुए वैज्ञानिक

छात्र संगठन और परिजन कॉलेज पहुुंचे तो प्राचार्य को घेरकर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान वहां मौजूद कपास परियोजना के वैज्ञानिक दिनेश पालीवाल पर सीधे तौर पर आरोप लगे कि वह सीनियर्स से मिलकर रैगिंग को बढ़ावा देते हैं। कुछ देर बहस के बाद पालीवाल बेहोश होकर गिर गए। उन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल भेजा गया।

छात्राओं ने रोकर सुनाई आपबीती

कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा मौजूद थे। जब उनसे रैगिंग के बारे में छात्र संगठन के लोगों ने पूछताछ तो छात्रों के स्वर मुखर हो गए। छात्राएं रोने लगीं और प्राचार्य के सामने ही कहा कि रैगिंग होती है, शिकायत करने से पहले ही सीनियर्स को पता चल जाता है। कुछ छात्रों ने कहा कि वह बाहर से यहां पढ़ने आए हैं। रैगिंग को सहन करते हैं ताकि उनके साथ मारपीट ना हो और वह अपनी पढ़ाई कर पाएं। छात्र छात्राओं के आरोप पर कॉलेज प्रबंधन चुप्पी साध गया।

खबर लेते रहे एसपी

कॉलेज में हंगामे के आसार देखते हुए पहले से पुलिस बल कॉलेज प्रबंधन ने बुला लिया था। इसके बाद कोतवाली टीआइ बीएल अटोदे पहुंचे और फिर सीएसपी पूनम चंद यादव आए। एसपी विवेक सिंह भी छात्र संगठन के लोगों और पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी फोन पर लेते रहे।

वर्जन...

छात्र के पिता ने पत्र दिया है जिसमें रैगिंग की बात लिखी है। छा त्र के पास जो पत्र मिला उसमें किसी का नाम नहीं है, छात्र के हस्ताक्षर भी नहीं। जांच कमेटी के निर्णय से हॉस्टल वार्डन को हटा दिया है। छात्र के होश में आने पर उसके बयान के आधार पर कार्रवाई तय करेंगे।

- एसपी मिश्रा, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खंडवा

Student fed up with ragging swallowed poison before examination