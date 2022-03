जानिए क्यों नहींं मिल रहा विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन

डेढ़ दर्जन समूहों के खाते हुए होल्ड, समूहों ने कोरोनाकाल में नहीं किया खातों का संचालन, चालू कराने भी नहीं जा रहे

पटाजन. आदिवासी ब्लाक खालवा के स्कूलों मध्यान्ह भोजन की स्थिति बेहद खराब है। कई स्कूलों में सत्र समाप्ति तक भी भोजन बनना प्रारंभ नहीं हुआ है तो कहीं गैस-राशन की परेशानी आ रही है। पत्रिका की पड़ताल में पता चला ब्लाक के डेढ़ दर्जन समूहों के खाते बैंकों ने होल्ड कर दिए हैं। इस कारण उसमें शासन राशि नहीं डाल पा रहा है। पत्रिका में एक स्कूल का मामला उठाने पर विभाग द्वारा कराई गई जांच में यह समस्या सामने आई है। मध्यान्ह भोजन समूहों को नियमानुसार गेहूं-चावल सहकारी समितियों से मिलता है। दाल, सब्जी, मसालों व गैस के लिए शासन से सीधे समूहों के खातों में राशि डाली जाती है। गैस चूल्हे पर ही भोजन बनाने का नियम भी है। कुछ स्कूलों में चूल्हों में लकड़ी जलाकर भोजन बनाते देखा गया था।

इसी की पड़ताल में पता चला कि कोरोनाकाल में स्कूल बंद रहने से समूहों ने भोजन नहीं बनाया था। इस दौरान वे बैंक तक भी नहीं पहुंचे। करीब दो साल तक लेन-देन नहीं होने से बैंकों ने खाते होल्ड कर दिए। खातों पर रोक के चलते समूहों के हाथ

खाली हैं। इस कारण लकड़ी जलाकर भोजन बनाया जा रहा है।





