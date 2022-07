रैगिंग में 10 छात्रों के नाम सामने आए, रैगिंग विरोधी समिति ने विवि भेजी रिपोर्ट

खंडवा. भगवंतराव मण्डलोई कृषि महाविद्यालय के सीनियर छात्र कैम्पस से बाहर जाकर प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग करते थे। कई बार कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों को लाकर उनके साथ अश्लील हरकत की गई है। यह बात रैगिंग विरोधी समिति की जांच में सामने आई है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले छात्र के बयान लेने पर एक निकेतन पाटीदार के अलावा रैगिंग करने वाले बाकी सीनियर्स के नाम कोडवार्ड में सामने आए थे। जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। 10 ऐसे नाम सामने आए हैं जिसमें पांच सीधे तौर पर रैगिंग करने वाले हैं और बाकी पांच की संलिप्तता पाई गई है। गौरतलब है कि प्रथम वर्ष के छात्र हरिओम पाटीदार पिता दीपक (21) ने कीटनाशक पीकर जान देने का प्रयास किया था। उसने रैगिंग के संबंध में एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इस घटना के बाद ही रैगिंग की जांच शुरू की गई है।

कोडवर्ड को रिकॉर्ड से पहचाना

पीडि़त छात्र हरिओम ने रैगिंग करने वाले सीनियर्स के नाम कोडवर्ड में बताया था। इनके मोबाइल नंबर सामने आने पर उन्हें कॉलेज के रिकॉर्ड से मिलाया। रिकॉर्ड में नंबर मिलते ही सभी की तस्वीर निकाली और फिर उनकी पहचान पीडि़त छात्र से कराई गई। इस तरह पांच सीनियर के नाम सीधे तौर पर रैगिंग करने में स्पष्ट हुए और बाकी पांच छात्रों की रैगिंग में संलिप्तता पाई गई है।

पाक साफ बताए गए पालीवाल

आरोप लगने के बाद हॉस्टल वार्डन पद से प्रध्यापक डॉ. डीके पालीवाल को हटा दिया था। इसके बाद हॉस्टल का चार्ज सहायक प्राध्यापक डॉ. एसके अर्सिया को दिया गया है। पीडि़त छात्र हरिओम के परिजनों ने डॉ. पालीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वह सीनियर्स के साथ रैगिंग के कृत्य में शामिल हैं। लेकिन रैगिंग विरोधी समिति की जांच में प्रध्यापक पाक साफ बताए गए हैं।

जो हैं हम हैं, बाकी कोई कुछ नहीं

यह बात सामने आई है कि रैगिंग करने वाले छात्र जूनियर को यह कहकर धमकाते थे कि जो हैं हम हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बात का डर जूनियर छात्रों में बनाया जाता था। हॉस्टल में रहने वाले सीनियर कॉलेज की बाउण्ड्री के नीचे से रास्ता बनाकर बाहर जाते थे। कभी जन्मदिन की पार्टी के बहाने तो कभी खेलने की बात कहकर निकलते थे। इसके बाद छात्रों के किराए के कमरों में जाकर उन्हें प्रताडि़त करना और विरोध करने पर हॉस्टल लाकर मारपीट के साथ अश्लील हरकत करने की बात सामने आई है।

वर्जन...

रैगिंग विरोधी समिति की जांच पूरी कर ली गई है। 10 छात्रों के नाम सामने आए हैं। पीडि़त छात्र ने भी इनकी पहचान की है। रिपोर्ट विवि भेज दी है। वहां से आदेश आते ही कार्रवाई तय की जाएगी।

- डॉ. एसपी मिश्रा, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खंडवा

