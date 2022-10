एक करोड़ की उपमंडी खंडहर में तब्दील, किसानों को सुविधा नहीं

छैगांव माखन में पांच साल से बनकर तैयार उप कृषि उपज मंडी

Published: October 17, 2022 11:36:24 am

खंडवा. इंदौर रोड पर एक करोड़ रुपए से अधिक लागत की कृषि उपमंडी का उपयोग नहीं हो रहा है। पांच साल से मंडी चालू नहीं होने के कारण परिसर में निर्माण कराए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो रहे हैं। मंडी चालू नहीं होने से क्षेत्रीय किसानों को खंडवा तक सफर करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से करीब पंद्रह किमी दूर इंदौर रोड पर छैगांव माखन में पांच साल पहले एक करोड़ से अधिक लागत की उप कृषि मंडी का निर्माण कराया गया है।

Agricultural subdivision not being used