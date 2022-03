मप्र की ऐसी जनपद पंचायत जहां भ्रष्टाचार कई शिकायतें

हरसूद तत्कालीक एसडीओ ने ग्राम पंहुच 8 नवंबर को देखें थे निर्माण कार्य

बीड़. क्षेत्र के पास तवा पार कहे जाने वाली हरसूद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कौडिय़ांखेड़ा में निर्माण कार्यों में हुए भष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायतों के बाद की जांच के करीब 5 माह बीतने के बाद अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

बता दें कि बीते आठ नवम्बर को आईएस एसडीओ अनामिका माईकल ने टीम के साथ पंचायत कोडिय़ां खेड़ा पंहुची जहां पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य सीसीरोड़ निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को देखा मौके पर जांच टीम ने क ई खामियां होने की बात भी की पंहुची टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन जनपद पंचायत हरसूद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही थी आज 5 माह का समय बिताने की कगार पर है।

कोडिय़ां खेड़ा में हुए भष्टाचार का खुलासा नहीं हो सका पंचायत कोडिया खेड़ा के अंतर्गत अन्ह दो गांव भिलाई,और खदान भी है जहां ग्रामीणों का कहना है की जांच में क्या पाया गया उसका खुलासा जांच टीम क्यों नहीं कर रही है।

जांच अधिकारियों का इस टालमटोल रवैया समझ से परे नजर आ रहा है इस संबंध में हमने आर ई एस जांच एसडीओ अनामिका माईकल से कई बार मोबाइल पर संपर्क किया पर उन्होंने अपना फोन रिसिव नहीं किया।





