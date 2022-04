काम वाली बाई से बलात्कार करने पर मिली ऐसी सजा...

आरोपी गेस्ट हाउस संचालक ने किया था बलात्कार, अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई

खंडवा. गेस्ट हाउस में काम करने वाली महिला के साथ बलात्कार करने वाले गेस्ट हाउस संचालक को अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी लखन केवट पिता चैनसिंह केवट (35) निवासी वार्ड 3 ओंकारेश्वर थाना मांधाताको न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम प्रकाश चंद्र आर्य की न्यायालय ने आइपीसी की धारा 376 व धारा 3(2) (5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड व धारा 506 भाग 2 में एक वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उप संचालक अभियोजन (अजाक) एमएल सोलंकी ने किया।

प्रकरण का संचालन कर रहे उप संचालक अभियोजन सोलंकी ने बताया कि अभियोक्त्री ने 3 जुलाई 2020 को थाना मांधाता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ रखा है। उसका एक लड़का है जो उसके मायके में रहता है। दो-तीन माह से कोरोना माहमारी होने से उसके पास कोई काम नहीं था। तब उसे दो-तीन दिन पहले पता चला कि शिव नगरी गेस्ट हाउस कोटी में साफ सफाई करने वाली बाई की जरूरत है। वह गेस्ट हाउस के संचालक लखन केवट के पास काम मांगने गई उसे साफ सफाई के लिए रख लिया। 2 जुलाई को शिव नगरी गेस्ट हाउस में काम किया और शाम को घर जाने का बोला तो संचालक ने रुकने के लिए कहा और बोला कि बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। मिहला का कहना है कि शाम करीब 6 बजे लखन केवट उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर रूम में ले गया जहां उसके साथ बलात्कार किया। वह चिल्लाकर रोने लगी तब लखन ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता सनावद आ गई और उसने अपने परिचितों को घटना बताई। इसके बाद मामला मांधाता पुलिस के पास पहुंचा।

