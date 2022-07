प्राचार्य कक्ष के बाहर लगाया सुलभ शौचालय का पोस्टर

एसबीएन पीजी कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी, अभाविप ने किया विरोध प्रदर्शन

बड़वानी. विद्यार्थी संख्या के मान से प्रदेशभर में मशहूर जिले के अग्रणी एसबीएन पीजी कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं के लिए विद्यार्थी आंदोलन करने को मजबूर हैं। शासन व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों को सुविधाघर तक की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हैं। इसको लेकर मंगलवार को अभाविप के छात्रों ने अनूठा प्रदर्शन किया। प्राचार्य कक्ष के चैंबर के बाहर सुलभ शौचालय का पोस्टर चस्पा कर दिया।

दरअसल कॉलेज परिसर में आए दिन नए-नए कक्षों व भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा हैं, लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बने सुविधाघरों की ओर कॉलेज प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा हैं। विद्यार्थियों का कहना हैं कि आठ माह पूर्व भी ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया था, लेकिन प्रबंधन व्यवस्था सुधारने को लेकर गंभीर नहीं हैं। कॉलेज में वर्तमान में जो टायलेट सुविधा हैं, वो जर्जर हो चुकी हैं। ऐसे में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कॉलेज व परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का कहना हैं कि नए टायलेट व सुविधाघर का निर्माण जारी है, करीब दो माह में निर्माण पूर्ण हो जाएगा। मंगलवार को विद्यार्थियों ने इसको लेकर प्राचार्य कक्ष के बाहर टॉयलेट का पोस्टर चस्पा कर दिया। इसके बाद भी खासा हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन को पुलिस बुलवानी पड़ी।

परिसर में हो रही अश्लील हरकतें, नहीं लगे सीसीटीवी

अभाविप के नगर मंत्री रितेश कुमावत ने बताया कि कॉलेज में कई विद्यार्थियों द्वारा परिसर में ही अश्लील हरकतें की जाने लगी हैं। इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद पदाधिकारियों का आक्रोश बढ़ गया। कुमावत ने बताया कि कॉलेज में हजारों छात्र-छात्राएं पढऩे आते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तीसरी आंख रुपी सीसीटीवी का पहरा अब तक नहीं लगा। विद्यार्थियों द्वारा अश्लील हरकत करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ हैं, उसे प्राचार्य को दिखाकर अवगत कराया है। अभाविप के यश कारोले, अनुराग राठौर, शिवम पाटीदार, जगमोहन गोले, भूपेंद्र निमकर, राहुल बंडोले, राहुल सेन, मनीष केवट आदि मौजूद थे। प्राचार्य डॉ. एनएल गुप्ता का कहना हैं कि वर्तमान में परिसर में ही सुविधाघर हैं, जिसमें सुधार करवा रहे हैं। वहीं नए सुविधाघर का निर्माण जारी हैं। जल्द ही उसका निर्माण होने से विद्यार्थियों की परेशानी दूर हो जाएगी। कॉलेज परिसर में सीसीटीवी लगाने के भी प्रयास जारी है।

Sulabh toilet poster put up outside the principal's room