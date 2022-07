support price : मूंग की 2.50 लाख क्विंटल फसल तैयार, तय नहीं तौल की तिथि

जिले में चालू वर्ष में 24 हजार हेक्टेयर एरिया में मूंग का हुआ है उत्पादन, इस साल प्रति हेक्टेयर 11 क्विंटल मूंग की पैदावार. समर्थन मूल्य पर मूंग बिक्री के लिए 18 से पंजीयन शुरू, 28 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन

खंडवा. जिले के किसान समर्थन मूल्य पर मूंग की फसल बेचने को तैयार है। अभी तक मूंग की तौल की तिथि तय नहीं हो सकी है। समर्थन मूल्य पर पंजीयन का काम शुरू हो गया है। मूंग की उपज बेचने वाले किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए 28 जुलाई तक समय निर्धारित किया गया है।जिले में चालू सीजन में किसानों ने 24,600 हेक्टेयर एरिया में मूंग की बोनी की है। प्रति हेक्टेयर औसत 11-12 क्विंटल उत्पादन है। ग्यारह क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ढाई लाख क्विंटल से अधिक मूंग का उत्पादन हुआ है। समर्थन मूल्य पर तौल चालू नहीं होने से किसान मूंग बेचने के लिए इंजतार कर रहे हैं। शासन स्तर पर मूंग बेचने वाले किसानों का पंजीयन 18 जुलाई से प्रारंभ किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद अभी तक तौल की तिथि तय नहीं हो सकी है।

Moong sold in the market at low prices, now the procurement process will start on support price