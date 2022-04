समर्थन मूल्य : 11 दिन में 20 किसानों ने बेचा 769 क्विंटल गेहूं, जानिए क्यों नहीं बढ़ रही तौल

जिले में समर्थन मूल्य से ज्यादाता मंडी में गेहूं का दाम बरकरार, समर्थन मूल्य से ज्यदा मंडी में मिल रहा उपज का भाव

खंडवा. समर्थन मूल्य पर गेहूं की तौल शुरू हो गई। केन्द्रों पर 11 दिन में मात्र 20 किसानों ने गेहूं की तौल की है। जबकि समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए 386 से अधिक किसान पहुंचे। समर्थन मूल्य पर गेहूं की तौल 28 मार्च से चालू हुई थी। गेहूं वाले केन्द्रों पर आठ दिन तक सन्नाटा परसरा रहा। 10वें दिन दो केन्द्रों पर एक-एक किसान गेहूं बेचने के लिए पहुंचे।

Farmer prefers to sell wheat at home below the support price