समर्थन मूल्य : पहले दिन खरीद केन्द्रों के नहीं खुले ताले, कार्यालय में बैठे रहे अफसर

जिले में गेहूं का समर्थन मूल्य से अधिक मंडी व बाजार में मिल रहा दाम, केन्द्रों पर तौल की बोहनी तक नहीं हुई

खंडवा. समर्थन मूल्य पर सोमवार से खरीद केन्द्रों पर गेहूं की तौल एक किलो भी नहीं हो सकी। पहले दिन ही केन्द्रों के ताले नहीं खुले। जिम्मेदार अधिकारी भी कार्यालय में बैठे रहे। हैरान करने वाली बात तो यह कि कुछ केन्द्रों को छोड़ दे तो अधिकतर खरीद केन्द्रों के ताले ही नहीं खुले। अधिकारियों की अनदेखी के चलते केन्द नहीं खुले। जिससे शासन का आदेश धरा रह गया।

support price : locks of the purchase centers did not open on the fir