समर्थन मूल्य : गेहूं की तौल आज से, हड़ताल पर कर्मचारी

जिले में 74 सहकारी समितियों के कर्मचारी अनिचित कालीन हड़ताल पर

खंडवा. समर्थन मूल्य पर गेहूं तौल की व्यवस्था चालू होने से पहले चरमरा गई है। केन्द्रों पर गेहूं की तौल 28 मार्च से चालू होना है। लेकिन केन्द्रों पर व्यवस्थाएं नदारत हैं। ज्यादातर केन्द्रों पर बारदाना और तौल कांटा तक नहीं है। सहकारी समितियों के कर्मचारी मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में तौल केन्द्र चालू नहीं हो सकेगे।

Wheat procurement will start from today on support price